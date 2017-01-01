16-го и 17-го декабря закрываются 3 станции Замоскворецкой линии столичной подземки

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В эти выходные 16-го и 17-го декабря, в связи с работами, связанными с присоединением новой станции метро «Ховрино», закрываются 3 станции Замоскворецкой линии столичной подземки: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». На время закрытия станций будут организованы компенсационные автобусы. Поезда будут курсировать только до станции «Сокол». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 18 декабря, в 05.30. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут следовать с минимальными интервалами движения по выделенным полосам. Так, на время работ между станциями «Речной вокзал» и «Сокол» будет запущен бесплатный маршрут «КМ» с остановками у станций «Войковская» и «Водный стадион». На местах будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, чтобы помочь пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут, а на станции «Сокол» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на метрополитене.