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В Новопушкинском сквере идёт монтаж новогодних конструкций

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
23:35
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В Новопушкинском сквере в центре столицы идёт монтаж новогодних конструкций. Работа идёт полным ходом и не прекращается, когда идёт дождь или сыпит мокрый снег. Пока строительная площадка огорожена забором со всех сторон, на котором висят баннеры. Надписи на баннерах гласят, что идут монтажные работы и что скоро стартует, всеми любимый, фестиваль «Путешествие в Рождество», а затем и Новый 2018-й Год.

Москва, ЦАО, Тверской бульвар, Новопушкинский сквер
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