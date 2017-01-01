«Золотые» новогодние гирлянды привлекают жителей и гостей столицы на Никольской улице в самом центре столицы

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«Золотые» новогодние гирлянды привлекают жителей и гостей столицы на Никольской улице в самом центре столицы. Большинство людей не могут спокойно пройти мимо, они любуются такой красотой, а кто-то фотографируется и делает селфи. Никольская улица примыкает к Красной площади, а потому здесь всегда много людей. Кстати, гирлянды сияют не только «золотым» светом, они ещё разбавлены приятным голубым светом. Смотрится в этом году лучше!

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198632

Москва, ЦАО, ул. Никольская