«Золотые» новогодние гирлянды привлекают жителей и гостей столицы на Никольской улице в самом центре столицы
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 00:01
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«Золотые» новогодние гирлянды привлекают жителей и гостей столицы на Никольской улице в самом центре столицы. Большинство людей не могут спокойно пройти мимо, они любуются такой красотой, а кто-то фотографируется и делает селфи. Никольская улица примыкает к Красной площади, а потому здесь всегда много людей. Кстати, гирлянды сияют не только «золотым» светом, они ещё разбавлены приятным голубым светом. Смотрится в этом году лучше!
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