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Впервые в новейшей истории "Аптекарского огорода" в Суккулентной оранжерее у кактуса Царица ночи появился плод

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:21
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Впервые в новейшей истории "Аптекарского огорода" — в Суккулентной оранжерее у кактуса Царица ночи, который цвел в конце мая, вызревает плод. Это дин из самых редких и почти не встречающихся ни в культуре, ни в коллекциях Селеницереус гондурасский (#Selenicereus hondurensis) семейства Кактусовых с крупными ароматными цветками до 20 см в диаметре и красными съедобными плодами. Родина кактуса — Гватемала, Гондурас, Никарагуа. Торжественная дегустация плода состоится 23 декабря — в день открытия крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима".

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