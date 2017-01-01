Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поздно вечером на северо-западе столицы прошёл кратковременный сильный снег с дождём

Поздно вечером на северо-западе столицы прошёл кратковременный сильный снег с дождём

Автор:
mars66
Дата публикации:
02:36
  • 15
  • 0

Поздно вечером на северо-западе столицы прошёл кратковременный сильный снег с дождём.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
00:21 | Uwis
Впервые в новейшей истории "Аптекарского огорода" в Суккулентной оранжерее у кактуса Царица ночи появился плод
25 0
14.12 21:26 | Sargo
В Москве идет снег с дождем
64 0
14.12 11:58 | mreportertv
Норильск утонул в сугробах (ВИДЕО)
30 0
11.12 00:59 | Sargo
На северо-востоке Москвы идет дождь
59 0
13.12 00:49 | Стрелец
Приём населения в правлении ЖСК "Митино-2"