Северный участок Замоскворецкой линии метро закроется на 16 и 17 декабря

Автор: denis947 Дата публикации: 09:09

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Три северные станции Замоскворецкой линии метрополитена будут закрыты для пассажиров 16 и 17 декабря 2017 г., сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы. «16 и 17 декабря для присоединения новой станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро будут временно закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда будут курсировать только до станции «Сокол». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 декабря в 5:30. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта по Ленинградскому шоссе.