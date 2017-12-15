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Главная  /  Репортажи  /  На Поклонную гору привезли первый лед для фестиваля "Ледовая Москва"

На Поклонную гору привезли первый лед для фестиваля "Ледовая Москва"

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:30
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На Поклонной горе идет масштабная подготовка к III ежегодному новогоднему фестивалю Александра Ковтунца "Ледовая Москва. В кругу семьи". На Поклонную гору утром 15 декабря привезли первую фуру льда. Из ледяных блоков, которые будут привозить из частейших озер Архангельска, Екатеринбурга и Байкала уже сегодня начнут сооружать ледяные скупльтуры. В этом году ледяные фигуры будут посвящены 32 странам-участниц ЧМ-2018 по футболу. Всего в столицу привезут 2000 тонн природного льда над которым будут трудится более 50 скульптуров. Фестиваль отроется 29 декабря.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    12:26
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:06 http://www.mskagency.ru/materials/2734703 15.12.17
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