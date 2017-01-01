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Участок «Сокол» - «Речной вокзал» Замоскворецкой линии Московского метро будет закрыт 16 и 17 декабря

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:07
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16 и 17 декабря для присоединения новой станции метро «Ховрино» к Замоскворецкой линии будут временно закрыты 3 станции: «Войковская», «Водный стадион» и «Речной вокзал». Поезда будут курсировать только до станции «Сокол». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 декабря в 5:30 утра. Для пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта. Работы специально проводятся в выходные, поскольку в эти дни пассажиропоток значительно ниже, чем в будни. Ограничения на участке от «Войковской» до «Речного вокзала» связаны с продлением Замоскворецкой линии метро — вводом в эксплуатацию участка «Речной вокзал» — «Ховрино». Согласно строительным нормам, при таких работах необходимо прекратить движение поездов на задействованном участке линии. Подобные работы будут также проводиться 23 и 24 декабря. После открытия станции «Ховрино» метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ей будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. При этом станция «Речной вокзал» разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик — на 25%. На время работ между станциями «Речной вокзал» и «Сокол» будет запущен бесплатный для пассажиров маршрут «КМ» с остановками у станций «Войковская» и «Водный стадион». Автобусы особо большой вместимости будут курсировать с минимальными интервалами движения меньше минуты. Движение компенсационных маршрутов, а также городских будет осуществляться по обособленным выделенным полосам. Для удобства пассажиров на время закрытия участка Замоскворецкой линии на станции метро «Сокол» будет организована постоянная работа всех кассовых окон, также на станцию временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов. Кроме того, перед входом на станцию «Сокол» организуют шесть мобильных касс по продаже билетов на 1 поездку. В управлении пассажиропотоком вблизи станций закрытого участка метро будут задействованы инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и работники ГКУ «Организатор перевозок» — они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, на станции метро «Сокол» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене. Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе.

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