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В Оренбургской области загорелась мусорная свалка (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:17
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По словам местного жителя, мусорная свалка горит уже несколько дней. Возгорания случаются и летом, но сейчас дым идёт не прекращаясь.

При этом, очаг возгорания находится недалеко от села Воздвиженка Саракташского района Оренбургской области. Люди жалуются, что из-за пожара невозможно выйти на улицу и открывать окна. "Запах просачивается и в дома," - сообщает местный житель.

"Действия местных властей при этом неэффективны," - пишет мобильный репортёр. На кадрах видно, что несмотря на наличие дыма -
в округе спецмашин или какой-либо техники, способной ликвидировать возгорание, нет.
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