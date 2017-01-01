В Оренбургской области загорелась мусорная свалка (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:17
-
- 17
При этом, очаг возгорания находится недалеко от села Воздвиженка Саракташского района Оренбургской области. Люди жалуются, что из-за пожара невозможно выйти на улицу и открывать окна. "Запах просачивается и в дома," - сообщает местный житель.
"Действия местных властей при этом неэффективны," - пишет мобильный репортёр. На кадрах видно, что несмотря на наличие дыма -
в округе спецмашин или какой-либо техники, способной ликвидировать возгорание, нет.
- 17
Комментарии (0)