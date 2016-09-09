В центре столицы на Трубной площади открылся центральный рынок

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Локация: Москва, ЦАО, Трубная площадь / Рождественский бульвар. В центре столицы открылся центральный рынок. На рынке, кроме торговых рядов, также есть уголок для детей - это Почта Деда Мороза. Малыши могут написать письмо деду морозу и сбросить его в специальный почтовый ящик. На входе в центральный рынок поют и танцуют артисты, в репертуаре которых звучат русские народные песни. Также у входа стоит большой самовар с чаем, а скоморох угощает всех сладими плюшками.