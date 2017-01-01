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Новый "Центральный рынок" открывается на Рождественском бульваре

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:59
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На Рождественском бульваре, дом 1 открывается новый «Центральный рынок». На рынке на прилавках – высокого качества продукты, на фуд-корте – лучшие бутики и концептуальные корнеры с готовой едой, которую можно купить на вынос или съесть не отходя далеко от поваров, за столиком. Рядом будут продавать кухонную посуду, текстиль и товары для дома. Атмосфера примерно такая же, как на Даниловском и Усачевском рынках. То есть в одном месте можно не только закупиться продуктами, но и потусоваться, полакомиться необычной едой, послушать музыку, побывать на кулинарном мастер-классе или дегустации. На открытии выступает известная фолк-группа «Солнцеворот».

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