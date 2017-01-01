Дорога в селе Коренское превращается в грязевое месиво после каждого дождя (ВИДЕО)
- Автор:
- puv65
- Дата публикации:
- 13:08
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Асфальтированная дорога, при этом, заканчивается у газового ввода, недалеко от церкви. И доехать до жилых домов с людьми, например, каретам скорой помощи бывает очень тяжело. "Врачи идут к больному пешком," - рассказывает местный житель.
Впрочем, преодолеть это грязевое месиво бывает не под силу даже транспорту МЧС. "Пожарным машинам на отдельных участках пути тоже не проехать," - сообщает мобильный репортёр.
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