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Дорога в селе Коренское превращается в грязевое месиво после каждого дождя (ВИДЕО)

Автор:
puv65
Дата публикации:
13:08
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Курской области. Здесь, как пишет автор, дорога в селе Коренское превращается в грязевое месиво после каждого дождя.

Асфальтированная дорога, при этом, заканчивается у газового ввода, недалеко от церкви. И доехать до жилых домов с людьми, например, каретам скорой помощи бывает очень тяжело. "Врачи идут к больному пешком," - рассказывает местный житель.


Впрочем, преодолеть это грязевое месиво бывает не под силу даже транспорту МЧС. "Пожарным машинам на отдельных участках пути тоже не проехать," - сообщает мобильный репортёр.
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