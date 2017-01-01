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В столичном регионе ожидается рекородное потепление

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:33
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В столичном регионе ожидается рекородное потепление. Температура в выходные может поднятся до +6 градусов. Ожидаются ливни.

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