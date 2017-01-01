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Сильный холодный ветер и большая влажность сегодня в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:06
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Сильный холодный ветер и большая влажность вносят дискомфорт при прогулках по Москве.

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