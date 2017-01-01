Красивое извержение вулкана снял храбрый турист на Бали
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:23
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Храбрец или безумец?В сети обсуждают вот эти кадры, снятые на острове Бали.
Автор видео поднялся на вершину вулкана и запечатлел выброс пепла. Он стоял у самой кромки кратера. И как пишут пользователи - серьезно рисковал. Такого же мнения придерживаются и власти острова.
Сообщается, что они раскритиковали затею любителя горячего эксклюзива: по словам сотрудников национального агентства по стихийным бедствиям, мужчина подвергал свою жизнь опасности, поскольку в любой момент мог произойти выброс лавы. Зато видео набирает огромное количество просмотров в сети.
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