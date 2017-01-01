Деревья, высаженные по программе "Моя улица" на Крымском валу

Автор: tim777 Дата публикации: 18:48

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В осенне-зимний период последним штрихом по благоустройству стала высадка деревьев по программе "Моя улица". Работы по высадке деревьев стартовали в ночь на 1 ноября. Деревья были высажены на Зубовском бульваре (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/196164), а также и на других благоустроенных территориях. Так, в районе Якиманка вдоль обновленного Крымского вала высадали 150 лип, клёнов и канадских ирг. Все деревья адаптированы к столичному климату и вполне могут прижиться в городской среде.