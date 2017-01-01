Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Деревья, высаженные по программе "Моя улица" на Крымском валу

Деревья, высаженные по программе "Моя улица" на Крымском валу

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:48
  • 8
  • 0

В осенне-зимний период последним штрихом по благоустройству стала высадка деревьев по программе "Моя улица". Работы по высадке деревьев стартовали в ночь на 1 ноября. Деревья были высажены на Зубовском бульваре (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/196164), а также и на других благоустроенных территориях. Так, в районе Якиманка вдоль обновленного Крымского вала высадали 150 лип, клёнов и канадских ирг. Все деревья адаптированы к столичному климату и вполне могут прижиться в городской среде.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
19:03 | tim777
На Калужской площади ведутся монтажные работы по установке новогодней ёлки
33 0
05.12 17:02 | LaimeLaim
Молодые деревья у станции метро "Парк Культуры" (радиальная)