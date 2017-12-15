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Очередной сброс нефтепродуктов в речку Лихоборка на севере Москвы 15.12.17.

Автор:
Antip
Дата публикации:
18:49
  • 15
  • 1

Очередной сброс нефтепродуктов в речку Лихоборка на севере Москвы 15.12.17.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    18:52
    Уважаемый автор, река ЛихОборка.
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