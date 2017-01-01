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Главная  /  Репортажи  /  Микроавтобус опрокинулся в ДТП на Пролетарском проспекте

Микроавтобус опрокинулся в ДТП на Пролетарском проспекте

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
19:34
  • 58
  • 3

На юге Москвы произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус. Авария произошла на Пролетарском проспекте, напротив дома 30. Столкнулись иномарка и пассажирский микроавтобус «ГАЗель». В результате ДТП микроавтобус опрокинулся. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи оба водителя от госпитализации отказались. Причины ДТП выяснит группа разбора.

  • 58
  • 3

Комментарии (3)

  • MR_Denis
    19:36
    С Айфоном бы хорошо еще держать накамерный свет. Без него все-таки темновато.
  • tim777
    19:45
    Это не "Газель", это "Мерседес Спринтер".
  • tim777
    20:03
    АГН в 19:58: http://www.mskagency.ru/materials/2735005
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