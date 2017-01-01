Микроавтобус опрокинулся в ДТП на Пролетарском проспекте

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус. Авария произошла на Пролетарском проспекте, напротив дома 30. Столкнулись иномарка и пассажирский микроавтобус «ГАЗель». В результате ДТП микроавтобус опрокинулся. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи оба водителя от госпитализации отказались. Причины ДТП выяснит группа разбора.