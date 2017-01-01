Сказочный лес на Манежной площади ожил

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:36

12

12 0

Сказочный лес на Манежной площади постепенно "оживает" загораются огоньки и туристы, и горожане с удовольствием радуются предновогодней красоте.