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Главная  /  Репортажи  /  Светодиодный туннель монтируют на Новой площади

Светодиодный туннель монтируют на Новой площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:34
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На площади рабочие подготавливают к открытию светодиодный туннель. Уже сейчас красота и оригинальность бросается в глаза.

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