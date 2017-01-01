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Главная  /  Репортажи  /  Большая новогодняя елка появилась у нового корпуса Морозовской детской городской клинической больницы

Большая новогодняя елка появилась у нового корпуса Морозовской детской городской клинической больницы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
21:46
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Большая новогодняя елка появилась у нового корпуса Морозовской детской городской клинической больницы.

  • 11
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