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Вечерняя подсветка склонов Воробьёвых гор

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:45
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С наступлением темноты город преображается множеством красок и свечением огней. Во многом это связано с приходом новогодних праздников. Поэтому в городе можно встретить большое количество красочных инсталляций, разноцветных гирлянд и светящихся тоннелей. Но как быть с парковыми зонами, которые обычно становятся пустынными с приходом осенне-зимнего периода. Можно сказать точно, что и здесь предусмотрены световые новшества для комфортного пребывания горожан. Вдали от шумного центра и аллей бульваров с непременными селфи-зонами, здесь не менее красиво и красочно. Склоны Воробьёвых гор в вечерние часты преображает красочная подсветка. После проведенных работ по благоустройству, вдоль Воробьёвской и Андреевской набережных установлены мощные галогеновые светильники, которые ярко подсвечивают кроны деревьев. Большинство из них светят белым светом, а на Андреевской набережной подсветка меняет цвета от желтого до лилового и бордового цветов. Для отдыхающих парка это создаёт дополнительную комфортную среду с учетом отсутствия дневного света и установившейся серой погоды, которая сопровождает горожан уже не первую неделю.

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