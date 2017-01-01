Автомобиль сбил беременную женщину на улице Новинки в Москве

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На улице Новинки, напротив дома № 21, автомобиль "ВАЗ 2109" совершил наезд на пешехода. Водитель автомобиля двигался в сторону улицы Коломенская, слева направо по ходу движения дорогу начала переходить женщина. Водитель не заметил её и сбил. В результате ДТП пострадавшая получила травму головы и различные ушибы, также выяснилось, что женщина была беременной. После осмотра пострадавшей её госпитализировали в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.