Автомобиль сбил беременную женщину на улице Новинки в Москве
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 22:01
-
- 21
Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На улице Новинки, напротив дома № 21, автомобиль "ВАЗ 2109" совершил наезд на пешехода. Водитель автомобиля двигался в сторону улицы Коломенская, слева направо по ходу движения дорогу начала переходить женщина. Водитель не заметил её и сбил. В результате ДТП пострадавшая получила травму головы и различные ушибы, также выяснилось, что женщина была беременной. После осмотра пострадавшей её госпитализировали в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.
- 21
Комментарии (0)