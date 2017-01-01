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Информационные щиты о закрытии трех станций: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская» Замоскворецкой линии мосметро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
22:38
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В эти выходные 16 и 17 декабря для присоединения новой станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии мосметро будут временно закрыты 3 станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда будут курсировать только до станции «Сокол». На время работ между станциями «Речной вокзал» и «Сокол» будет запущен бесплатный для пассажиров маршрут автобуса «КМ» с остановками у станций «Войковская» и «Водный стадион». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 декабря в 5:30 утра!

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