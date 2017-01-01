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Главная  /  Репортажи  /  Мерцающее небо и снежинки засияли над Мясницкой улицей

Мерцающее небо и снежинки засияли над Мясницкой улицей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15.12 23:15
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Под мерцающим небом со снежинками можно прогуляться по Мясницкой улице.

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