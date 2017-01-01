Информационные сообщения на стойках информации Павелецкого вокзала об отмене аэроэкспресов

Автор: Sargo Дата публикации: 01:18

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198701

Информационные сообщения на стойках информации Павелецкого вокзала об отмене аэроэкспресов 16 декабря.Бесплатные компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово утром 16 декабря, когда в связи с ремонтными работами временно прекратится движение аэроэкспрессов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».«16 декабря для удобства пассажиров компания «Аэроэкспресс» в сотрудничестве с ГУП МО «Мострансавто» запустит бесплатные компенсационные автобусы. Шаттлы будут отправляться с Павелецкого вокзала каждые 10 минут», - говорится в сообщении.