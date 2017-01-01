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Сильный снегопад в Тамбове

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
01:23
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14 декабря в Тамбове был установлен первый температурный рекорд этого декабря, новый максимум для 14 декабря составил +6,8°С, предыдущий +6,6°С был установлен в 1981 году.
В пятницу 15 декабря при прохождении холодного атмосферного фронта прошли осадки (дождь, мокрый снег), вечером наблюдался сильный мокрый снег с небольшими перерывами, образовался временный снежный покров около 6 см, также наблюдалось: ухудшение видимости и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Температура воздуха понизилась до 0°, за сутки выпало 10 мм осадков.
В ближайшие дни очередной циклон принесет новую порцию тепла и дождей, также ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с, возможны новые рекорды тепла.
С 19 декабря ожидается похолодание и установится нормальная зимняя погода.

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