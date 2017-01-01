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Новогодний Чистопрудный бульвар в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
01:21
  • 13
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Столица почти полностью готова к встрече Нового года. Чистопрудный бульвар в центре столицы сияет разноцветными цветами. У входа в метро у станции "Чистые пруды" установлена инсталляция в виде цифр 2018, где 0 выполнен в виде тоннеля, ведущего к станции метро. Внутри парка на бульваре установлено множество огней, которые через короткое время меняют цвета. Горожане и гости столицы с удовольствием прогуливаются под такую красоту.

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