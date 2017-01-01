Обстановка на ст. м. «Сокол» и работа компенсационных автобусов «КМ»

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Обстановка на ст. м. «Сокол» и работа компенсационных автобусов «КМ» в связи с закрытием сегодня и завтра трёх станций зелёной ветки метро из-за работ, связанных с присоединением новой станции метро «Ховрино». Беспоатные автобусы «КМ» курсируют от станции метро «Сокол» до станции «Речной вокзал» и в противоположном направлении. У метро и на остановках работают специально обученные люди на этот случай. Автобусов много и они оперативно забирают пассажиров и отправляются каждые 10-20 секунд.