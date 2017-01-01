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Обстановка у станции метро «Речной вокзал» и работа компенсационных бесплатных автобусов «КМ»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
08:07
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Обстановка у станции метро «Речной вокзал» и работа компенсационных бесплатных автобусов «КМ». Метро закрыто, у вестибюлей дежурят сотрудники и сообщают, что нужно пройти правее через парк к автобусным остановкам, там, перейдя дорогу по подземному пешеходному переходу, можно сесть на бесплатный автобус «КМ», который идёт до станции метро «Сокол» и останавливается у других, закрытых сегодня, станций.

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