Работа компенсационных автобусов и мобильных касс у станции метро «Сокол»
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 08:07
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Работа компенсационных автобусов и мобильных касс у станции метро «Сокол». Возле вестибюля станции метро «Сокол» при движении в сторону центра работают три мобильных кассы (микроавтобусы), кассиры в которых продают проездные билеты на 1-2 поездки. Сотрудник по громкой связи сообщает, что пассажиры могут приобрести билеты на 1-2 поездки в мобильных кассах.
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