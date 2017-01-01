Работа компенсационных автобусов и мобильных касс у станции метро «Сокол»

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Работа компенсационных автобусов и мобильных касс у станции метро «Сокол». Возле вестибюля станции метро «Сокол» при движении в сторону центра работают три мобильных кассы (микроавтобусы), кассиры в которых продают проездные билеты на 1-2 поездки. Сотрудник по громкой связи сообщает, что пассажиры могут приобрести билеты на 1-2 поездки в мобильных кассах.