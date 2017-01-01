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Обстановка на платформе станции метро «Сокол»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
08:28
  • 20
  • 2

Обстановка на платформе станции метро «Сокол».

  • 20
  • 2

Комментарии (2)

  • Sargo
    09:00
    Не страшно снимать пункты досмотра?
  • Artem_077
    09:13
    «Настоящему репортёру никогда и ничего не страшно снимать».
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