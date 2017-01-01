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Работа компенсационных автобусов у станции метро «Войковская»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
08:29
  • 24
  • 3

Работа компенсационных автобусов у станции метро «Войковская».

  • 24
  • 3

Комментарии (3)

  • Artem_077
    08:56
    Чего водитель стучал?
  • Sargo
    08:59
    Это не мне, а человеку который пытался оплатить проезд)
  • Artem_077
    09:07
    Аааа вот прикол))) Автобусы бесплатные)
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