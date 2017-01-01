Два автомобиля столкнулись на дублёре Алтуфьевского шоссе

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Утром 16 декабря на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 66/2, столкнулись 2 автомобиля: "Ford Transit", принадлежащий автобусному парку и "Mitsubishi Lancer". Легковой автомобиль двигался от Алтуфьевского шоссе в сторону Костромской улицы по главной дороге. На пересечении с дублёром справа выехал микроавтобус. Удар пришёлся в правую заднюю дверь легкового автомобиля. От удара автомобиль развернуло и он остановился на пешеходном переходе. В ДТП никто не пострадал. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.