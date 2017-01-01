Работа компенсационных автобусов вместо "Аэроэкспресса" у Павелецкого вокзала

Автор: denis947 Дата публикации: 09:42

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Бесплатные компенсационные автобусы большой вместимости перевозят пассажиров от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово с утра 16 декабря, в связи с ремонтными работами временно прекращено движение "Аэроэкспрессов". Для удобства пассажиров компания «Аэроэкспресс» в сотрудничестве с ГУП МО «Мострансавто» запустили бесплатные компенсационные автобусы. Шаттлы отправляются с Павелецкого вокзала каждые 10 минут. Движение электропоездов возобновится в обед.