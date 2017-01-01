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Северный участок Замоскворецкой линии закрыт до 18 декабря. Обстановка на Речном вокзале

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:03
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Три станции Замоскворецкой линии метрополитена закрыты для пассажиров 16 и 17 декабря 2017 г. Для присоединения новой станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро до утра понедельника закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда следуют только до станции «Сокол». Для проезда пассажиров организованы бесплатные маршруты автобусов «КМ» с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта по Ленинградскому шоссе. Автомобилистов просят быть внимательными.

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