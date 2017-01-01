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Два автомобиля столкнулись на Зеленоградской улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:44
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Ближе к обеду 16 декабря на севере столицы произошло ДТП. На Зеленоградской улице, у дома 35, столкнулись 2 автомобиля: "Лада Гранта" и "Hyundai i20". Водитель иномарки при выезде на главную дорогу не уступил дорогу отечественному автомобилю. Произошло столкновение. После удара автомобиль "Лада" вылетел с дороги на газон. К счастью, в ДТП серьёзно никто не пострадал. Автомобили получили серьёзные повреждения. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ДПС.

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