Двое детей пострадали в ДТП на МКАД

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Днём 16 декабря на МКАД произошло ДТП. На 88-м км внешней стороны столкнулись 2 легковых автомобиля. Как рассказали очевидцы, вначале между двумя участниками произошло мелкое ДТП. Через некоторое время в автомобиль, который был сзади, врезался автомобиль "Инфинити". От удара автомобиль "Пежо" развернуло против движения. В результате ДТП пострадали 2 ребёнка из "Инфинити". Скорая помощь увезла детей в медучреждение.