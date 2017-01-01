Двое детей пострадали в ДТП на МКАД
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 14:05
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Днём 16 декабря на МКАД произошло ДТП. На 88-м км внешней стороны столкнулись 2 легковых автомобиля. Как рассказали очевидцы, вначале между двумя участниками произошло мелкое ДТП. Через некоторое время в автомобиль, который был сзади, врезался автомобиль "Инфинити". От удара автомобиль "Пежо" развернуло против движения. В результате ДТП пострадали 2 ребёнка из "Инфинити". Скорая помощь увезла детей в медучреждение.
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