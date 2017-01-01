Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Итальянская рождественская ярмарка проходит в «Ангаре» на «Хлебозаводе №9»

Итальянская рождественская ярмарка проходит в «Ангаре» на «Хлебозаводе №9»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:04
  • 21
  • 0

Итальянская рождественская ярмарка проходит в «Ангаре» на «Хлебозаводе №9». Здесь можно купить всё, что угодно из итальянских деликатесов к новогоднему столу. Также проходит дегустация разного рода вкусностей. Здесь же можно купить знаменитую итальянскую пиццу. Помимо съедобностей, на ярмарке можно приобрести новогодние сувениры, одежду, предметы домашнего обихода и многое другое. Посетителей очень много сегодня, к торговым прилавкам выстраиваются очереди. Кто-то на выходе на улице заприметил: «Все выходят с едой». Ярмарка продлится сегодня и завтра, а началась она ещё вчера. Итальянская рождественская ярмарка проходит каждый год и всегда собирает много людей, как среди участников, так и посетителей.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
15:14 | Uwis
Новогодняя ярмарка "ВкусноФест" проходит в парке "Сокольники"
23 0
13:10 | Sargo
Итальянская рождественская ярмарка в Москве 15-17 декабря 2017 – Italian Week Festival