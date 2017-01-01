Итальянская рождественская ярмарка проходит в «Ангаре» на «Хлебозаводе №9»

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Итальянская рождественская ярмарка проходит в «Ангаре» на «Хлебозаводе №9». Здесь можно купить всё, что угодно из итальянских деликатесов к новогоднему столу. Также проходит дегустация разного рода вкусностей. Здесь же можно купить знаменитую итальянскую пиццу. Помимо съедобностей, на ярмарке можно приобрести новогодние сувениры, одежду, предметы домашнего обихода и многое другое. Посетителей очень много сегодня, к торговым прилавкам выстраиваются очереди. Кто-то на выходе на улице заприметил: «Все выходят с едой». Ярмарка продлится сегодня и завтра, а началась она ещё вчера. Итальянская рождественская ярмарка проходит каждый год и всегда собирает много людей, как среди участников, так и посетителей.