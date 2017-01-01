За 11 месяцев 2017 года пассажиры пригородных электропоездов чаще оплачивали свой проезд по банковской карте

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:06

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За 11 месяцев 2017 года пассажиры Центральной ППК оплатили банковской картой в билетопечатающих автоматах (БПА) более 23 млн. билетов и 100 млн. билетов - наличными. Для сравнения, в 2016 году за аналогичный период банковской картой оплатили почти 11 млн. билетов, наличными - 113 млн. печатных документов. Чаще всего БПА для оплаты проезда пользуются пассажиры Рижского направления - 47,5% купленных билетов, Киевского - 46,8%, и Белорусского - 44,7%. Таким образом, популярность билетопечатающих автоматов Центральной ППК заметно растет, в том числе благодаря расширению функционала: теперь пассажиры могут посмотреть расписание движения пригородных поездов непосредственно в БПА, узнать, с каких станций можно перейти на метро и МЦК, а также оформить билет на трансфер и добавить велоопцию при покупке абонементного документа. Кроме того, теперь в автоматах доступен интерфейс на английском языке. Центральная ППК и дальше планирует развивать систему продажи билетов через автоматы, в частности, в будущем пассажиры смогут перевести сдачу на счет мобильного телефона, а также оформить комплексный билет.