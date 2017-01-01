Оригинальная новогодняя инсталляция на Биржевой площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:11

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Оригинальная золотая инсталляция появилась на Биржевой площади. Горожане и гости столицы не проходят мимо и делаю памятные фотографии.