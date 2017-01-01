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Главная  /  Репортажи  /  Новогодняя ёлка и мини туннель у станции метро "Чистые пруды"

Новогодняя ёлка и мини туннель у станции метро "Чистые пруды"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:13
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Новогодняя ёлка и небольшой туннель, отходящий от цифр 2018 зажглись у станции метро "Чистые пруды".

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