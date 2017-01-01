Новогодняя ёлка и мини туннель у станции метро "Чистые пруды"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:13

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Новогодняя ёлка и небольшой туннель, отходящий от цифр 2018 зажглись у станции метро "Чистые пруды".