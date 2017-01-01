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Ход работ на месте станции метро «Ховрино»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:03
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На севере столицы в эти выходные закрыли три станции Замоскворецкой линии метрополитена. Метростроевцы присоединяют новую станцию «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро. На улице Дыбенко, где и будут располагаться выходы из новой станции, работа идёт полным ходом. Пока одни строители заняты работами с вестибюлем станции, другие уже благоустраивают территорию вокруг. Открытие движения запланировано на конец декабря 2017 г.

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