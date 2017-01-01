Разноцветная подсветка на Чистопрудном бульваре
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:01
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- 18
Обновленное освещение на бульварах столицы делает из обычного необычное. На Чистопрудном бульваре фонари с прожекторами меняют свою подсветку, которая деревья и пруд, с замерзшим льдом окрашивает в необычные тона. Остановившись можно увидеть как происходит плавный переход от светлых до тёмных тонов, что создает атмосферу вечерней сказки. В центре бульвара установили светодиодную инсталляцию.
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