X саммит изобретателей России в Музее космонавтики

Автор: Antikrizis2012 Дата публикации: 21:19

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198757

X саммит изобретателей России в Музее космонавтики.1 сентября 2017 Владимир Путин на открытом уроке рассказал о технологиях долететь из Москвы до Владивостока за 20 минут. Позавчера новость дня в Яндексе, что Россия создаст электромагнитный двигатель. 15 декабря 2017 года в Музее космонавтики прошел X саммит изобретателей России посвященный новым двигательным установкам на электромагнитных принципах. Первый электромагнитный двигатель был описан и поданы документы на патент в 1970 году в СССР.