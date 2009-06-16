X саммит изобретателей России в Музее космонавтики
- Автор:
- Antikrizis2012
- Дата публикации:
- 21:19
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X саммит изобретателей России в Музее космонавтики.
1 сентября 2017 Владимир Путин на открытом уроке рассказал о технологиях долететь из Москвы до Владивостока за 20 минут. Позавчера новость дня в Яндексе, что Россия создаст электромагнитный двигатель. 15 декабря 2017 года в Музее космонавтики прошел X саммит изобретателей России посвященный новым двигательным установкам на электромагнитных принципах. Первый электромагнитный двигатель был описан и поданы документы на патент в 1970 году в СССР.
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