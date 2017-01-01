Две легковые и грузовик столкнулись на Варшавском шоссе

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. На пересечении Варшавского шоссе с улицей Дорожная столкнулись "Деу Нексия", "Митсубиси Лансер" и грузовик "МАЗ". По одной из версий, водитель грузовика двигался по Варшавскому шоссе в сторону центра, слева направо по ходу движения выехав автомобиль "Деу". В результате бокового удара грузовик начало заноситься и он врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль "Митсубиси". В результате ДТП травмы получили 2 человека, но после оказания первой медицинской помощи они отказались от госпитализации. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.