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Два автомобиля столкнулись на Балаклавском проспекте: есть пострадавшие

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
21:13
  • 61
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Вечером на юго-западе Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Балаклавском проспекте, напротив дома № 46, столкнулись автомобили "Ауди" и "Шевроле Ланос". По одной из версий, водитель автомобиля "Шевроле" заблаговременно не перестроился в правый ряд для поворота во двор, в правом ряду в тот момент двигался автомобиль "Ауди". В результате бокового столкновения оба автомобиля вынесло на газон и оградительный забор вдоль проезжей части. Часть трубчатого ограждения прошила водительскую дверь автомобиля "Шевроле". В результате ДТП травмы получили 2 человека, после осмотра их госпитализировали в больницы города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    21:43
    АГН в 21:37: http://www.mskagency.ru/materials/2735185.
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