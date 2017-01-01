Два автомобиля столкнулись на Балаклавском проспекте: есть пострадавшие

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Вечером на юго-западе Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Балаклавском проспекте, напротив дома № 46, столкнулись автомобили "Ауди" и "Шевроле Ланос". По одной из версий, водитель автомобиля "Шевроле" заблаговременно не перестроился в правый ряд для поворота во двор, в правом ряду в тот момент двигался автомобиль "Ауди". В результате бокового столкновения оба автомобиля вынесло на газон и оградительный забор вдоль проезжей части. Часть трубчатого ограждения прошила водительскую дверь автомобиля "Шевроле". В результате ДТП травмы получили 2 человека, после осмотра их госпитализировали в больницы города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.