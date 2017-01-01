Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новогоднее оформление парка "Сокольники"

Новогоднее оформление парка "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:34
  • 7
  • 0

Новогоднее оформление парка "Сокольники".

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
22:22 | LaimeLaim
Декабрьский дождь в столице
21 0
15:14 | Uwis
Новогодняя ярмарка "ВкусноФест" проходит в парке "Сокольники"
23 0
11.12 17:44 | Uwis
Праздничное оформление центрального входа в Государственную Думу РФ ко Дню Конституции