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На юго-востоке Москвы усилился дождь

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16.12 23:17
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В Москве поздним вечером усилился дождь. Жители столицы укрылись от ненастной погоды под зонтами. На тротуарах и дорогах образовались лужи. Дует порывистый ветер. Атмосферное давление понизилось до 739 мм рт. ст. Столбик термометра поднялся до +5°C. Как сообщают синоптики, ночью и утром 17 декабря дождь продолжит идти. Температура поднимется ещё на несколько градусов и покажет +8.

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