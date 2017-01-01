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Грандиозный фейерверк в стиле Петровской эпохи на главной площади Липецка

Автор:
Иринка
Дата публикации:
16.12 23:17
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В конце 1699 года указом Петра Первого празднование Нового 1700 года было перенесено на 1 января, "пусть зима русская будет праздничной". В те времена над столицей всю ночь сверкали фейерверки, устраивались балы, люди ходили друг к другу в гости. В Липецке решили повторить праздничные гулянья в стиле Петровской эпохи. Сегодня был дан старт начала Новогодним празднествам, и небо над главной площадью города озарилось грандиозным фейерверком Петровских времен.

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